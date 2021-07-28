الزناتي: الوضع الوبائي في ليبيا مقلق وهناك ارتفاع في الإصابات بالمنطقة الغربية

أخبارليبيا24

قال وزير الصحة علي الزناتي اليوم الأربعاء الوضع الوبائي في ليبيا مقلق نوعا ما وهناك ارتفاع في الإصابات بالمنطقة الغربية بالإضافة إلى ارتفاع طفيف بالجنوب خاصة في براك الشاطئ وسبها

وأضاف الزناتي في بث مباشر عبر منصة حكومتنا على “فيسبوك” أنه تم تسجيل هدوء نسبي في مدينة مصراتة مؤكدًا لتغلب على مشكلة الأكسجين والوضع الآن مطمئن.

ولفت وزير الصحة إلى أن اللجان العلمية أوضحت أن الوضع مقلق ويمكن اللجوء إلى تقليل الحركة بين المدن حفاظا على المستوى الوبائي بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأشار الزناتي إلى أنه تم منح الإذن بإيقاف الحملات الاستثنائية للتطعيم والرجوع إلى مراكز التطعيم المختلفة في كل مدن ليبيا بعد توفير اللقاح اللازم.

وأكد أنه سيتم الإفراج عن جرعات من لقاح سبوتنيك قريبا من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وسيتم توزعها بالتساوي على مراكز التطعيم.

وأوضح وزير الصحة أنه تم دفع كل مستحقات شهر ديسمبر للعاملين في المستشفيات وسيتم دفع بقية المستحقات من يناير حتى أبريل في الأيام القليلة المقبلة.