الدبيبة يلتقي عددا من أعيان مرزق المهجرين

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، مع عدد من أعيان مدينة مرزق المهجرين.

وخلال كلمته أكد الدبيبة على أن معالجة مشاكل المهجرين من ضمن أولويات الحكومة والتي منها مدينة مرزق، وأنه يعمل بشكل مستمر للقاء كافة الأطراف بالمدينة، وقيامه بتشكيل لجنة وزارية تتولى دراسة الأوضاع بالمدينة.

وأكد الدبيبة أيضًا على تشكيل لجنة أمنية تتولى إعداد قوات أمنية للقيام بضبط الأمن بالمدينة.

وأكد الأعيان خلال كلماتهم أن الأوضاع بمدينة سيئة وتحتاج إلى وقفة جادة من قبل الحكومة، وأن نشر قوات أمنية من خارج المدينة بمرزق يعتبر خطوة موفقة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبوجناح، في كلمة له إلى أن أول زيارة لحكومة الوحدة الوطنية كانت لمدينة مرزق للوقوف على مشاكلها، مؤكداً الشروع بخطوات على الأرض لإرساء الأمن بالمدينة خلال الأيام القادمة.

يذكر أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء حضره وزيري المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.