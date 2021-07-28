الجلاء يستقبل 3 مصابين تابعين لوحدة التحري والقبض بقسم النجدة

أخبارليبيا24- خاص

قال مصدر طبي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي اليوم الأربعاء إنهم استقبلوا ثلاثة مصابين تابعين لوحدة التحري والقبض بقسم النجدة بالمدينة.

وأوضح المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن المصابين أصيبوا فجر اليوم الأربعاء أثناء عملية قبض على متهم في جريمة قتل.

وأكد المصدر أن المستشفى استقبل المصابين لتقديم الخدمات الصحية لهم والرعاية اللازمة، بينهم حالة حرجه تقبع في غرفة العناية الفائقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أحد المصابين غادر المستشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية إلى القطاع الخاص لاستكمال العلاج.

يذكر أن رئيس قسم النجدة وآمر قوة فرض القانون العقيد جمال العمامي أصيب في عملية القبض رفقة أعضاء قوة التحري والقبض بالقسم، ونقلوا على إثرها إلى المستشفى.