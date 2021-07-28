التعليم العالي تقرر قفل 20 جامعة وكلية خاصة

أخبارليبيا24

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قفل 20 جامعة وكلية خاصة لعدم توفر معايير الجودة المطلوبة بناء على التقرير النهائي للجنة المشكلة بقرار وزير التعليم بشأن فحص وتقييم الجامعات الخاصة.

وطلبت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” من الطلبة الدارسين بهذه الجامعات والكليات الاتصال بلجنة ستشكل لغرض إعادة تنسيبهم.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن الجامعات التي تقرر إقفالها هي:

في المنطقة الغربية:

1-جامعة الغد الطبية

2-جامعة الاستحقاق للعلوم الإنسانية والتطبيقية

3-جامعة قصر الحكمة الأهلية

4-جامعة الفيحاء الأهلية

5-كلية العلوم المضيئة للعلوم الإدارية والحاسوب

6-كلية بحور المعرفة للعلوم الطبية

7-كلية طرابلس للعلوم الصيدلانية

8-كلية صرح العلم للعلوم الطبية

9-الجامعة الأمريكية في ليبيا

10-الجامعة الأكاديمية

11-كلية المستنير

في المنطقة الشرقية:

1-جامعة إفريقيا الأهلية

2-كلية صقر الشرق للتعليم والتدريب

3-جامعة الأوائل – فرع طبرق

4-جامعة المستقبل للعلوم الطبية

5-جامعة قورينا الدولية

في المنطقة الوسطى:

1-الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا

2-كلية اللغات والعلوم الانسانية والتطبيقية

3-جامعة النبأ اليقين

4-جامعة المستقبل