التحقيق مع 3 أحزاب تونسية من بينها النهضة لتلقيهم أموال من الخارج

"الغنوشي" تلقي أموال طائلة من دولة قطر لتمويل الانتخابات التي أجريت في 2019

28 يوليو، 2021 1:13 م
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تونس
تونس

أخبار ليبيا 24

أفادت وكالة أنباء رويترز في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء، إن جهات التحقيق في تونس بدأت في توقيف قادة عدد من الأحزاب السياسية من بينهم حزب حركة النهضة الإخوانية، لشبهة تلقيهم أموال من الخارج لتمويل الانتخابات التي أجريت في 2019.

وقال مصدر قضائي تونسي للوكالة إن القضاء التونسي يفتح تحقيقا بشأن 3 أحزاب بينها حركة النهضة.

وتزامن ذلك مع تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى تلقى راشد الغنوشي، زعيم إخوان تونس لأموال طائلة من دولة قطر، تحت مسمى “تبديل أثاث المنزل”.

وتشير الوثيقة إلى أن الغنوشي حصل على الأموال عن طريق شركة للتموية على العملية على أن تصل الأموال في النهاية لخزينة الغنوشي.

28 يوليو، 2021 1:13 م
23

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