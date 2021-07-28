اقعيم يناقش مع القنصل الإيطالي تحديات الهجرة غير الشرعية إيطاليا تتكفل بتدريب عناصر من هيئة السلامة الوطنية في عدة مُدن ليبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

ناقش وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم مع قنصل جُمهورية إيطاليا “كارلو باتوري” والوفد المُرافق له، ملف الهجره غير الشرعية وسُبل التعاون في مجال التدريب بين البلدين.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، خِلال لقاء وكيل الوزارة، بالقنصل الإيطالي والوفد والمرافق له، أثنى على زيارة الأخير لهيئة السلامة الوطنية اليوم ودراسة كيفية تقديم يد العون في تدريب الكفاءات الليبية من خلال مشروع تدريب مشترك بجمهورية إيطالية والذي يشمل عدد من العناصر في عدة مُدن ليبية .

وتطرق القنصل الإيطالي للحديث حول ملف الهجرة غير الشرعية، حيث تُعتبر ليبيا بوابة إفريقيا للبحر المتوسط، بالمقابل تُعتبر إيطاليا بوابة المتوسط لأوروبا.

بدوره، أكد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية أن الوزارة تسعى بكل السُبل الممكنة للقضاء على هذه الآفه نهائياً .

واختتم الاجتماع بنقاش حول الملفات المشتركة بين البلدين، داعياً الوكيل، القنصل الإيطالي لإجراء مثل هكذا زيارات للمُدن الليبية وتعزيز التعاون في التدريب والخبرات في كافة المجالات.