ضبط تجار محذرات من ذوي السوابق في بنغازي تعرف على كمية المخدرات التي تمكن فرع المكافحة بنغازي من ضبطها

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكن أعضاء فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي بالتعاون مع أعضاء الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى من القبض على شخصين ليبين الجنسية مقيمين بمنطقة الوحيشي يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة نوع حشيش والأقراص المخدرة والمؤثرة عقليًا والمواد المسكره المستوردة.

وتكليف أعضاء التحريات من رصد الجناة كونهم من ذوي السوابق بالاتجار بالمواد المخدره ومطلوبين في قضايا مخدرات وخمره مستورده وصدر ضدهم عدة أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة .

تم إعداد كمين محكم للتجار المخدرات، وتم ضبط شخص واحد والشخص الثاني تمكن من الهروب، حيث تم ضبط تقريباً عدد “اثنان كيلو جرام” من مخدر الحشيش، وكذلك عدد اثنان أداة تعاطي وسكاكين عليها أثر حروق تستخدم لقطع المواد المخدرة وعدد (11240) قرص مخدر ومؤثر عقلياً مختلفة الانواع وعدد (34) زجاجة وسكي مستورد وعدد (7) زجاجات بيرا .

يشار على أن فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي اتخاذ مـايلزم مـن إجراءات قانونية حيال الجناة وأخطار النيابة العامـة .