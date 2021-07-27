صالح يحذر من ظهور حكومة في الشرق في حال تأجلت انتخابات ديسمبر

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حذر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح من احتمال ظهور حكومة موازية جديدة في الشرق إذا تأجلت الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021.

ولمح صالح – بحسب رويترز – إلى أن ليبيا ستعود إلى المربع الأول وأحداث ما بعد 2011، إذا تأجلت الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس مجلس النواب أن حكومة الوحدة الوطنية تحولت إلى حكومة طرابلس، مطالبا إياها بالاهتمام بالتزامات الحكومتين السابقتين “الوفاق والمؤقتة”.

واتهم صالح حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالفشل في توحيد المؤسسات الليبية، مؤكدا أنه لا يريد أن يرى المزيد من الانقسام.

وأوضح أن هدف حكومة الوحدة كان ضمان الخدمات العامة وقيادة البلاد إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر، مشيرا إلى أن ميزانية الحكومة المقترحة البالغة 100 مليار دينار كبيرة للغاية، متوقعًا الموافقة على 80 مليار دينار.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن الرئيس هو من يقرر أمر القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد، مؤكدا على وجود صعوبات في توحيد الجيش بسبب التدخل الخارجي.

وقال صالح: “ليست هناك حاجة لاجتماع أعضاء اللجنة الـ 75 فلدينا إعلان دستوري، ولسنا بحاجة إلى الالتفاف وإضاعة الوقت”، مشددًا على رفضه للمساومة.