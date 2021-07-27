خليج سرت يهزم الأهلي بنغازي ويزيحه عن قمة مجموعته

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خطف فريق خليج سرت فوزا مثيرًا من مضيفه الأهلي بنغازي بنتيجة 1-3 أبعده عن قمة المجموعة الأولى في المواجهة التي احتضنها ملعب شهداء بنينا في الجولة الختامية للدوري الليبي.

وحفل اللقاء الذي أقم يوم أمس الإثنين بالكثير من الإثارة والفرص من الطرفين، حيث بادر أبناء ناصر الحضيري بالتسجيل بهدف مبكر لعلاء الدين الفوني في الدقيقة 6.

وعدل جبرِيل مرسال “زمرينا” الكفة للأهلي في الدقيقة 11 وتقدم خليج سرت بهدف المحترف الموريتاني ياسين الشيخ الوالي في الدقيقة 25 قبل أن يختتم السنغالي لويس جيروم ثلاثية الخلفاوي بهدف جميل في الدقيقة 90+6.

وأهدر زملاء ابراهيم بودبوس ركلتي جزاء خلال اللقاء، الأولى أضاعها عبدالله العرفي في الدقيقة 8 والثانية أخفق في تسجيلها سفيان بن عمران “تشيكو” في الدقيقة 81.

وهذه الخسارة هي الثالثة للأهلي هذا الموسم والثانية في آخر جولتين في حين الفوز هو العاشر هذا الموسم والثالث على التوالي وبهذه النتيجة توقف رصيد المشوار الطويل عند 53 نقطة في الترتيب الثاني وأضاف خليج سرت 3 نقاط ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس.