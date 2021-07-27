خطف أعضاء من المجلس البلدي عين زارة على يد ميليشيات “أبو راس” الإرهابي "أبو راس" مطلوب للمحاكمة بتهم قتل واختطاف وهو من مرافقي رئيس الحكومة "الدبيبة"

أخبار ليبيا 24 – أمن

قالت مصادر مطلعة إن عدد من أعضاء المجلس البلدي بعين زارة، اختطفوا اليوم الثلاثاء، من قبل ميليشيات “أيوب أبو راس” الموجودة بالمدينة.

وأضافت المصادر أن عناصر الميليشيات الإرهابية اقتحمت مقر البلدية واعتدوا ء بالضرب المبرح على أعضاء المجلس، واختطفوهم إلى جهة غير معلومة.

وأكدت المصادر أن الأعضاء المختطفين هم:” عبدالباسط المرادي- محمد المرغني- خالد الفرجاني- عبدالمطلب غمق”.

ولم تعلن الجهات الرسمية عن تفاصيل الحادث حتى الآن.

يشار إلى أن الإرهابي المطلوب للمحاكمة “أيوب أبو راس” شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في حفل تخريج أو ما يسميه البعض إعادة تدوير ميليشيات زليتن ودمجها تحت القوات التابعة لوزارة الداخلية.

و”أبو راس” إرهابي ينحدر من طرابلس تحديدا منطقة جادو وهي مدينة جبلية تقع في الجبل الغربي، وهو أحد المتهمين باختطاف محمد بعيو، مدير الهيئة الوطنية للإعلام.

ويعد أبو راس من المقربين لعبد الرحمان السويحلي القيادي المصراتي ومحمد العماري زايد عضو المجلس الرئاسي السابق، وهما من المؤيدين للاحتلال التركي، وكان من ضمن الإرهابيين الذين تزعموا الميليشيات في مواجهة الجيش الوطني في حربه على الإرهاب .