برنت يعاود الصعود ويتجاوز الـ74 دولارا

27 يوليو، 2021 9:46 ص
16
ليبيا- ميناء الحريقة

أخبار ليبيا24

عاود سعر خام برنت الارتفاع من جديد خلال الجلسة الآسيوية، اليوم الثلاثاء، على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط عالميا ومع تسعير الأسواق لتطورات جائحة كورونا وضعف الطلب من قبل الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً عقب الفيضانات التي تشهدها مناطق مختلفة من البلاد.

وصعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم سبتمبر بنسبة 0.11 بالمائة لتتداول عند 74.87 دولارا للبرميل، بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 74.50 دولارا للبرميل.

في المقابل انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم سبتمبر القادم بنسبة 0.04 بالمائة لتتداول عند مستويات 72.19 دولارا للبرميل بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 71.91 دولارا للبرميل.

 

 

 

الوسوم
27 يوليو، 2021 9:46 ص
16

مقالات ذات صلة

المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق

بليحق: مجلس النواب سينجز الإثنين القادم البنود المتعقلة بالميزانية وقانون الانتخابات

27 يوليو، 2021 1:52 م
ليبيا- هيئة الرقابة الإدارية تشدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الرقابة تطالب الداخلية والحرس البلدي بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

27 يوليو، 2021 1:19 م
الأمين العام لجامعة الدول العربي أحمد أبوالغيط

أبو الغيط يأمل في اجتياز تونس للمرحلة المضطربة حاليا

27 يوليو، 2021 12:58 م
النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني يجتمع مع وزير التخطيط فاخر بوفرنه

القطراني وبوفرنه يبحثان إشكاليات عمل منظومة النهر الصناعي

27 يوليو، 2021 12:49 م
زر الذهاب إلى الأعلى