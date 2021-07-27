القطراني وبوفرنه يبحثان إشكاليات عمل منظومة النهر الصناعي

أخبار ليبيا24

بحث النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، بمقر ديوان مجلس الوزراء في طرابلس، مع وزير التخطيط فاخر بوفرنه، الاشكاليات التي تتعرض لها منظومة النهر الصناعي سواء من الناحية الفنية أو المالية.

وجرى خلال الاجتماع، الإثنين، التطرق إلى ما يمكن اتخاذه من اجراءات تمكن مسؤولي منظومة النهر من أداء مهامهم على الوجه الأمثل لضمان تدفق المياه لكافة المدن والمناطق التي تغذيها المنظومة.

وتباحث الطرفان حول إمكانية إعادة تفعيل جهاز استثمار مياه النهر بمناطق سهل بنغازي، بحيث يتم انعاش المشاريع الزراعية والإنتاجية المتعثرة والنظر في إمكانية اطلاق مشاريع أخرى تمكن الجهات ذات الاختصاص من توفير فرص عمل إضافية ولتمويل جهاز تنفيذ مشروع النهر بالموارد المالية اللازمة.