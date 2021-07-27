“الزناتي” يعلن توفر مليون و131 ألفًا جرعة من اللقاحات ضد “كورونا” "الزناتي" الوضع الوبائي في المنطقتين الشرقية والجنوبية جيد

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن وزير الصحة علي الزناتي، اليوم الثلاثاء، عن توفر مليون و131 ألفًا و440 جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة لفيروس “كورونا” المستجد.

الزناتي أفاد، في تصريح صحفي، أن اللقاحات تتوزع بواقع “95 ألفًا و250 جرعة من سبوتنيك، و175 ألف جرعة إسترازينكا، و150 ألف جرعة سينوفارم، و54 ألف جرعة فايزر.

وأشار إلى فرب وصول مليون و143 ألفًا و400 جرعة أخرى موزعة كالتالي: “116 ألفا و400 جرعة إسترازينكا، و243 ألف جرعة فايزر، و142 ألف جرعة سينوفارم (1)، و142 ألف جرعة سينوفارم (2)، و500 ألف جرعة سبوتنيك”.

وأوضح في تصريحه أن عدد المسجلين بمنظومة التطعيم بلغ 916 ألفا و369 مواطنًا، إضافة إلى 4703 أجانب، مبيناً أن الوضع الوبائي في المنطقتين الشرقية والجنوبية جيد، ببينما تشهد المنطقة الغربية ازديادا في حالات الإصابة والدخول لمراكز العزل.