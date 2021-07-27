الرقابة تطالب الداخلية والحرس البلدي بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

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وجّه رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي كتابين إلى وزير الداخلية، ورئيس جهاز الحرس البلدي، مطالبًا برفع أعلى درجات التأهب والاستعداد لمتابعة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والقانونية للحد من انتشار وباء كورونا.

وشدد الشنطي، على تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يثبت إهماله أو تقصيره.

يأتي ذلك، فيما فرضت حكومة الوحدة حظر تجول جزئي في جميع المدن والمناطق الواقعة في غرب البلاد، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا.