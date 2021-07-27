الإفراج عن شحنات “سبوتنيك” من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إنه تم الإفراج عن شحنات لقاح كورونا نوع “سبوتنيك – sputnik v ” الموردة بتاريخ 19 يوليو عبر مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وأوضح الزيات لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، أن الشحنة التي تم الإفراج عليها تقدر بحوالي “نصف مليون” جرعة من اللقاح.

وأضاف مدير مكتب الإعلام أن الشحنة خضعت للإجراءات المختبرية بمعامل الرقابة الدوائية بالمركز من التحليل الفيزيائي والكيميائي والجرثومي، والتي اظهرت نتائجه بأنه يطابق المواصفات ويسمح باستهلاكها بشرياً.