الأخضر إلى رباعي التتويج للمرة الأولى في تاريخه

27 يوليو، 2021 12:25 ص
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فريق الأخضر
فريق الأخضر

أخبارليبيا24

سجل فريق الأخضر تأهل تاريخي للدور الرباعي لمسابقة الدوري الليبي الممتاز بعد أن تغلب على مضيفه دارنس 0-2 مساء الإثنين بملعب درنة في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

هدفي الأخضر سجلهما المدافع التونسي بلال بن إبراهيم في شباك فريقه في الدقيقة (76)، والمخضرم عبدالرحمن العمامي من علامة الجزاء في الدقيقة (81).

وضمن أبناء البيضاء بهذا الفوز التأهل للدور الرباعي للمرة الأولى في تاريخه بعد أن جمع 54 نقطة في صدارة المجموعة الأولى وتوقف رصيد أصفر درنة عند 21 نقطة في الترتيب السابع.

27 يوليو، 2021 12:25 ص
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