اجتماع حول تحصيل الإيرادات المحلية ببلدية بنغازي

27 يوليو، 2021 10:00 ص
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أخبار ليبيا24

ركّز اجتماع بين النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة، حسين اعطية القطراني، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، حول الإجراءات المتبعة من قبل البلدية لوضع لائحة تحصيل الإيرادات المحلية موضع التنفيذ من حيث جباية الرسوم والضرائب ذات الطبيعة المحلية.

ويهدف ذلك، بحسب مكتب إعلام البلدية، إلى أن تكون الإيرادات المحلية أحد روافد تمويل الميزانية السنوية للبلدية، وذلك عن طريق النماذج المُعدة من قبل وزارة المالية.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع على اتخاذ كافة التدابير المُتعلقة بفتح حساب خاص لهذه الإيرادات، والتأكيد على التصرف فيها طبقا لما تنص عليه اللوائح المحددة لذلك.

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27 يوليو، 2021 10:00 ص
23

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