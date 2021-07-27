إصدار حزمة جديدة من القرارات العاجلة لمنع تفشي وباء كورونا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أصدر وزير الحكم المحلي، بدرالدين التومي، تعليماته لرئيس جهاز الحرس البلدي في كتاب رسمي وجهه له اليوم الثلاثاء، وذلك تنفيذا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن فرض الحظر على بعض المدن لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وبحسب قرار الوزير الصادر، فإنه أمر بتسيير الحرس البلدي للدوريات خلال فترة الحظر وضبط المخالفين، والقيام بجولات تفتيشية على المحال التجارية وكافة الأماكن التي يرتادها المواطنون.

ونص القرار، على تعزيز ودعم فروع الحرس البلدي في المدن التي يسري عليها قرار الحظر.

وشدد القرار، على إيقاف منح الإجازات لأعضاء الحرس البلدي إلا للضرورة القصوى، وإصدار قرار بقطع الإجازات الممنوحة سابقا، مع التنسيق والتعاون المباشر مع مدراء الأمن والأجهزة الأمنية وعمداء البلديات لضمان تنفيذ القرارات التي سبق الإشارة لها.