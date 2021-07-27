إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض: حملات استثنائية قريبا شرق وجنوب البلاد لإعطاء اللقاح

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو اليوم الثلاثاء ستنطلق حملات استثنائية شرق وجنوب البلاد لإعطاء اللقاح، كالتي انطلقت غرب البلاد في البؤر الساخنة.

وأضاف سميو في تصريح لـ”أخبارليبيا24″إن الحملات ستنطلق بعد إفراج مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على شحنة اللقاح سبوتنيك الروسي وإعطاء الإذن باستخدامها.

وأوضح مدير إدارة التطعيمات أن الحكومة بدأت في استلام شحنات كبيرة ونتوقع وصول شحنة أخرى من سبوتنيك الروسي تقدر بحوالي 500 ألف جرعة، لافتاً إلى أن هناك شحنة أخرى “أسترزينكيا” متوقع وصولها خلال الفترة المقبلة أيضاً.

وأفاد سميو، أن التأخر في إعطاء الجرعة الثانية للمطعمين بسبب تأخر وصول الطعوم ووصوله بكميات صغيرة، بعكس الآن بدأت تصل الشحنات بكميات أكبر ومن المتوقع أن تباشر الحملة في إعطاء الجرعة الثانية رسمياً قريباً جداً.

وأكد أن التأخر في إعطاء الجرعة الثانية غير مُضر صحياً ونسبة المناعة في الجسم تكون أفضل وفقاً لدراسات، كما يفضل للمتعافين من فيروس كورونا الانتظار من 3 إلى 6 أشهر قبل الحصول على اللقاح، فالجسم في مرحلة بناء مناعة طبيعية وهذا أفضل من التلقيح، ولا ضرر على من لا يعلم بإصابته بالفيروس من أخذه للقاح.

وأشار مدير إدارة التطعيمات إلى أن لمستفيدين من اللقاح حالياً حوالي 550 ألف شخصاً تلقوا اللقاح، ونتوقع ارتفاع الأعداد بشكل أكبر يومياً خصوصاً مع الحملات الاستثنائية التي انطلقت والتي ستنطلق في مختلف المدن الليبية.

وكان مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات قال إنه تم الإفراج عن شحنات لقاح كورونا نوع “سبوتنيك – sputnik v ” الموردة بتاريخ 19 يوليو عبر مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وأوضح الزيات لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، أن الشحنة التي تم الافراج عليها تقدر بحوالي “نصف مليون” جرعة من اللقاح.

وأضاف مدير مكتب الإعلام أن الشحنة خضعت للإجراءات المختبرية بمعامل الرقابة الدوائية بالمركز من التحليل الفيزيائي والكيميائي والجرثومي، والتي اظهرت نتائجه بأنه يطابق المواصفات ويسمح باستهلاكها بشرياً.