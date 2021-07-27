أم العز الفارسي:  ليبيا ليست تونس والانتخابات مُنقذنا الوحيد

أخبار ليبيا 24

علقت عضو ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، على الأحداث الجارية في تونس، قائلة إن ليبيا ليست تونس.

وأضافت في تدوينة لها عبر فيسبوك: “نحن لسنا كتونس، نحن سلاح منفلت، وضغط شديد تحمله المواطن ودفع أثمان الحرية والديمقراطية من لحم ودم، نحن لدينا موارد تم نهبها من طبقة فاسدة، والمواطن نفد صبره “.

وأضافت ” لا منقذ لنا إلا الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة 24 ديسمبر”.

وتابعت “نحن ليبيا التي كتب على شعبها وأجيالها كل هذا العناء وما زلت صابرة، اللهم يسر لتونس أمرها ودلَّ حكامها على خير سبيل، وانظر إلينا جميعًا بعين رحمتك”.