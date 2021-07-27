أبو الغيط يأمل في اجتياز تونس للمرحلة المضطربة حاليا

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربي، أحمد أبوالغيط، عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أبو الغيط من قبل عثمان جراندي وزير الشئون الخارجية والهجرة بالجمهورية التونسية.

وقال، مصدر بالجامعة العربية، إن الاتصال تناول التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها مساء الأحد.

وأوضح المصدر، أن وزير خارجية تونس وضع الأمين العام في الصورة بالكامل من الوضع السياسي الذي تشهده البلاد ومن التفاعلات التي أدت الي صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد.

وذكر المصدر، أن الأمين العام شكر الوزير التونسي على مبادرته بالاتصال وشرح الوضع، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة.