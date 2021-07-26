ﺑﻠﺪية الزاوية الجنوب تتخذ إجراءات للحد من كورونا
أخبارليبيا24
أعلنت ﺑﻠﺪية الزاوية الجنوب اليوم الإثنين عن اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا ﺑﻌﺪما كثرت الحالات الموجبة ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
وتم ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ عقب اجتماع في البلدية اليوم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺸﺄﻥ ﺣظر ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤاﺸﻰ ﻭﻭﺿﻊ ﺍلبلدية.
وشدد خلال الاجتماع على ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ الزاوية الجنوب ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍطنون ﻭﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺃﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ.
ﻳﺒﺪﺃ ﺍلحظر ﻭﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺠﻮﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ الزاوية الجنوب ﺍﺑﺘﺪﺍﺀََََ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 4 ﻣﺴﺎﺀً اليوم إلى الساعة 6 صباحاً.
ﺇﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍلعيادات ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ.
ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻌﺎﻑ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ “ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ” ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ.