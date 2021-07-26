مفوضية الانتخابات: سجل الناخبين وصل إلى أكثر من مليوني و488 ألف ناخب

أخبار ليبيا 24

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، عن وصول سجل الناخبين حتى يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري إلى أكثر من مليوني و أربعمائة وثمانية وثمانين ألفا وتسعمائة وتسعة وأربعين ناخب في منظومة التسجيل.

المفوضية وخلال التحديث اليومي لها عبر موقعها الرسمي، أوضحت أن عدد المسجلين الجدد في منظومة الناخبين بلغ مئة وثمانية وأربعين ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسين.

وأكدت المفوضية أن المنظومة مستمرة في استقبال الرسائل النصية للمواطنين لإدراج أسمائهم في سجل الناخبين.