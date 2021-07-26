مجلس الوزراء لحكومة الوحدة يعلن حظر التجول في بعض المناطق

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أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية اليوم الإثنين القرار رقم 228 لسنة 2021م بإعلان حظر التجول في بعض المناطق ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

ونص القرار في مادته الأولى على أن يفرض حظر التجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، بلديات طرابلس الكبرى، بلديات الساحل الغربي، بلديات الجبل الغربي، من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه.

وشدد مجلس الوزراء في قراره على أن يستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرارًا بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه.

وأكد مجلس الوزراء على أن تقفل بشكل كامل خلال فترة حظر التجول جميع الأنشطة التجارية بما فيها المقاهي والمطاعم والنوادي والمنتزهات والحدائق.

واستثنى القرار الأنشطة ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال النظافة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

ونبه مجلس الوزراء على ألا يتم إصدار قرارات قفل المؤسسات التعليمية والأنشطة التجارية من قبل الوزارات المعنية أو البلديات إلا بعد التنسيق مع وزارة الصحة.