مباركاً انتفاضة الشعب التونسي .. حفتر: نتطلع إلى انطلاق تونس نحو تحقيق أماني شعبها

حفتر : زمرة الإخوان انهكت الشعب التونسي ونهبوا مقدراته

26 يوليو، 2021 1:10 ص
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المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر

أخبار ليبيا 24

بارك القائد العام لقوات الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الإثنين، انتفاضة الشعب في تونس ضد زمرة الإخوان الذين انهكوا تونس ونهبوا مقدراتها .

القائد العام، وفي اتصال هاتفي بقناة ليبيا الحدث، أثنى على ماقام به الرئيس التونسـي قيس سعيّد من قرارات جاءت استجابة لإرادة الشعب.

القائد العام قال “نتطلع إلى انطلاق تونس نحو تحقيق أماني شعبها في مستقبل زاهر بعد قضاءهم على أهم عثرة في طريق تطورها وهو حزب النهضة الإخواني”.

26 يوليو، 2021 1:10 ص
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