ضبط شاحنة محملة بخمور مهربة من بنغازي إلى طرابلس

26 يوليو، 2021 5:03 م
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أخبار ليبيا24

ضبط عناصر الأمن بمديرية أمن الهلال النفطي شاحنة كبيرة تحمل زجاجات خمور مختلفة الأحجام كانت متجهة من بنغازي إلى طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، إن عناصر الخطة الأمنية الموضوعة من قبل مديرية أمن الهلال النفطي ببوابة مرور البريقة تمكنوا من ضبط شاحنة نوع “ثلاجة” بيضاء اللون ويقودها شخص يدعى “أ. م. م” قادمة من بنغازي إلى طرابلس.

وأوضحت، أنه من خلال تفتيش الشاحنة عثر بداخلها على كمية من زجاجات خمور مختلفة الأحجام.

وذكرت أنه على الفور تمت إحالة الموضوع إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن البريقة، واستكمال التحقيق مع السائق.

وأضافت، أن السائق اعترف بما نسب إليه، واتخذت الإجراءات القانونية كافة، حيال الواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة للاختصاص.

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26 يوليو، 2021 5:03 م
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