سواحل طبرق يحذر من السباحة بعد تسجيل حالات غرق متكررة

26 يوليو، 2021 10:56 م
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التحذير من السباحة
التحذير من السباحة

أخبارليبيا24- خاص

حذرت الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق من السباحة في البحار المفتوحة بعد تسجيل حالات غرق متكررة.

وأصدر رئيس فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق المقدم أسامة الشريف ياسين كتابًا – تحصلت “أخبارليبيا24” على نسخة منه – طلب فيه من المواطنين بمدينة طبرق بعدم الذهاب إلى البحر.

وعزا ياسين أسباب التحذير من الذهاب إلى البحر بسبب نشاط واضح للرياح الشمالية الغربية التي تعمل على اضطراب سطح البحر أمام الساحل وتسبب تيارات مائية ساحبة للداخل خاصةً في المناطق المفتوحة.

ونبه رئيس فرع الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق بعدم الذهاب الى البحر إلا بعد تاريخ الخامس عشر من شهر أغسطس المقبل.

وأشار ياسين إلى أنه في حالة ذهاب المواطنين إلى البحر بهذه الأجواء سيعرض المواطن نفسه وأسرته للمخاطر.

يشار إلى أن مدينة طبرق قد شهدت حالات غرق عديدة خلال الأسبوع الماضي وخاصة في المياه المفتوحة.

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26 يوليو، 2021 10:56 م
9

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