توقيع اتفاقية بين شركة هاتف ليبيا وشركة “انفنيرا” الأمريكية في حضور الدبيبة

أخبار ليبيا24

وقعت شركة هاتف ليبيا للشركة الليبية القابضة للاتصالات مع شركة انفنيرا الأمريكية، اليوم الإثنين، اتفاقية لتطوير الشبكة الوطنية للتراسل.

جاء توقيع الاتفاقية في حضور رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، والسفير الأمريكي المبعوث الخاص الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

ويهدف المشروع، بحسب الحكومة، إلى تقديم خدمات الهاتف المحمول والانترنت لمناطق لم تصلها الشبكة من قبل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن، بحيث يمكن الاعتماد على الشبكة لأداء جميع الاعمال بكفاءة عالية.

‎ووقع الاتفاقية المهندس محمد بالراس على رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا، وديفيد هيرد المدير التنفيذي لشركة انفنيرا الأمريكية.

‎وأعتبر الدبيبة، أن توقيع الاتفاقية اليوم يعتبر خطوة قوية في الدفع بالعلاقات الاقتصادية الليبية الأمريكية، كما أنها وتعزز الثقة والمُضي نحو تكامل مؤسسات الدولة لإتاحة خدمات رقمية للجميع، يحظى من خلالها المواطنين بفرص متساوية.

بدوره أعرب السفير الأمريكي عن سعادته لحضور حفل التوقيع من أجل انجاز مشروع لتحديث شبكة الألياف البصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية في ليبيا.

وفي تغريدة على تويتر، قال نورلاند: إن “هذا مثال يبيّن كيف أنّ تحسين الاستقرار والتقدم السياسي المستمر يمكن أن يؤدّي إلى خلق وظائف ومنافع اقتصادية للشعب الليبي”.

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