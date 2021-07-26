بخسارته أمام الأهلي طرابلس..رفيق يسقط رسميًا للدرجة الثانية

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نجم هبط فريق رفيق بشكل رسمي عقب تلقيه الخسارة مساء اليوم الإثنين أمام مضيفه الأهلي طرابلس بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي.

شوط المباراة الأول انتهى سلبيا من دون أهدف وتقدم أهلي طرابلس بهدف المخضرم أنيس سلتو في الدقيقة 54 وختم البديل صالح طاهر الثنائية بهدف في الدقيقة 90+2.

وأضاع الأهلي طرابلس ركلة جزاء أهدرها علي بوعرقوب في الدقيقة 77 من زمن الشوط الثاني.

وبهذا الفوز رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بينما أنهى رفيق المنافسات في الترتيب ما قبل الأخير برصيد21 نقطة.