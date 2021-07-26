بحث بنود تطبيق الحظر في مسلاتة

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نوقش في مسلاتة كيفية تطبيق حظر التجول ووضع خطة أمنية مشتركة بين الأجهزة الأمنية لمتابعة بنود وخطوات قرار الحكومة داخل نطاق البلدية.

جاء ذلك بعدما أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، فرض حظر تجوال جزئي، وفقا لما تحدده وزارة الصحة من مدن.

وعُقد الأحد اجتماع برئاسة رئيس المجلس البلدي مسلاتة، هشام سويدان، وحضور رئيس مركز الحرس البلدي مسلاته، ومساعد مدير أمن مسلاته للشؤون الأمنية ورئيس مكتب الدعم المركزي، للنظر في الكيفية التي ستطبق بها إجراءات الحظر.

وجرى الاتفاق على تحديد ساعات العمل من 09:00 صباحًا إلى 13:00 مساءً وإلزام الموظفين والزوار بارتداء الكمامة أثناء ساعات العمل الرسمي.