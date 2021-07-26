بتزايد حالات “كورونا”..برج الأمل في طبي بنغازي يدق ناقوس الخطر

أخبارليبيا24

أعلن مركز بنغازي الطبي تزايد عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا، في برج الأمل بشكل ملحوظ خاصة في الأشهر الأخيرة.

وقال مدير برج الأمل الدكتور أحمد الأوجلي بحسب – المكتب الإعلامي ي مركز بنغازي الطب – إن حالات العناية الفائقة بلغت وتجاوزت السعة السريرية لها حالياً 8 آسره بأجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف الأوجلي :”إننا نعول على زيادة القدرة الاستعابية بالعناية بمزيد من أجهزة التنفس الصناعي تصل إلى 32 سرير”.

وأشار مدير البرج إلى أن عدد الحالات الموجبة التي تتلقى الرعاية الصحية في قسم العزل (الإيواء) داخل البرج تصل الى 22 حالة.

ولفت الأوجلي إلى أنه مع ارتفاع وتزايد عدد الحالات أصبحت نسبة الخطورة كبيرة بالنسبة للحالة الصحية لكل مريض.

وأكد مدير برج الأمل أنه أصبح الوضع حالياً أن 25% إلى 30% من حالات الدخول تحتاج لعناية فائقة ودعم تنفسي.

وذكر الأوجلي أنه في السابق كانت الحالات معظمها تكون لكبار السن أما الآن أغلب الحالات صغار السن وفي أوائل ومنتصف العشرينات من العمر.