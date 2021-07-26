الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بسرعة تطعيم السجناء في ليبيا ضد كورونا

أخبار ليبيا 24

طالبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بإطلاق حملة تطعيم لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن ذلك يأتي بالنظر لتصاعد وانتشار حالات فيروس كورونا المستجد، وتزايد المخاوف من متحور دلتا، وكذلك للتخوف من أن تكون مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومرافق الاحتجاز مصدرًا من مصادر العدوي وانتشارها.

وأشارت المؤسسة أن مطالبتها تأتي في إطار حرصها على حياة السجناء والمحتجزين والمتواجدين بمراكز الاحتجاز وسلامتهم الصحية

وطالبت المؤسسة وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بضرورة القيام بإطلاق حملة تطعيم للسجناء بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، على وجه السرعة ودون تمييز، والتنسيق مع وزارة العدل للإسراع في إطلاق الحملة.

ولفتت المؤسسة إلى أن هذه المطالبة تأتي تأسيسًا على ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بضمان حق الرعاية الصحية والطبية للسجناء والمحتجزين بمرافق الاحتجاز، وبناءً على ما نص عليه القانون رقم (5) لسنة 2005 م بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتحديدًا ما نص عليه فيما يتعلق بحق الرعاية الصحية والطبية للسجناء والمحتجزين.

وقال المؤسسة أن مطالبتها بهذا الخصوص تستند كذلك إلى ما جاء في الأنباء الواردة، والتي تُفيد بتفشي جائحة كورونا المستجد في بعض السجون ومرافق الاحتجاز، وبالنظر إلى حق السجناء في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الرعاية الطبية والبيئة الصحية، وما يستلزمه الموقف الإنساني والقانوني حيال توفير الرعاية الصحية والطبية للسجناء والمحتجزين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل