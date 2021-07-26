الهجرة طبرق ترحل “1494” مهاجر خلال النصف الأول من هذا العام المهاجرين من دون أوراق ثبوتية أو دخلوا للبلاد بدون ختم الجمارك يتم تحويلهم للنيابة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق إبراهيم الأربد أن عدد المرحلين من بداية يناير من العام الجاري إلى الخامس عشر من شهر يوليو الحالي قد بلغ “1494” مهاجر مابين ترحيل طوعي ومخالفين للشروط .

الأربد أوضح – لأخبار ليبيا 24 اليوم الأحد – أن عدد المرحلين طوعاً بلغ عددهم “1007” منهن “918” من الجنسية السودانية، وعدد “3” من النيجر، وعدد “31” من نيجيريا، وعدد “55” من تشاد .

ولفت إلى أن عدد المرحلين المخالفين للشروط بلغ “205” مهاجر منهم “203” مصري، وواحد سوداني، وواحد بنغلاديشي، لافتًا إلى أنه تم إحالة عدد “282” إلى النيابة العامة منهم “254” مصري وعدد “27” سوداني، وواحد بنغلاديشي، منهم “29” مصاب مصري، وواحد سوداني بالتهاب الكبد .

وأوضح الأربد أن المرحل طوعاً هو برغبة المهاجر لعدم وجود إجراءات لديه، فيتم ترحيله المصري عبر الحدود مع توفير حماية وحراسة له .

وتابع لدينا عدد أربع تشاركيات نقل للمهاجرين من الجنسيات السودانية والتشادية عن طريق أجدابيا، وسبها، والكفرة، أما المخالفين للشروط الذين ليس لديهم أوراق ثبوتية أو دخلوا للبلاد بدون وجود ختم الجمارك يتم تحويلهم للنيابة .

يشار إلى ان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق يقوم بعمله في أقل الإمكانيات وبدون وسائل نقل ورغم هذا يقوم بعمله على أكمل وجه .