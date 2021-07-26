الموارد المائية: إصلاح خط مياه “تازربو-بنغازي” سيتم خلال 3 أسابيع

26 يوليو، 2021 10:37 ص
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أخبار ليبيا 24

توقعت وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية إصلاح التسرب في الخط الناقل لمياه النهر الصناعي “تازربو – بنغازي” خلال ثلاثة أسابيع كحد أقصى.

وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك، طالبت الوزارة المواطنين إلى التعاون، وترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها.

وطان قد عقد وزير الموارد المائية، طارق عبد السلام بوفليقة، السبت الماضي، اجتماعا مع رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بمدينة بنغازي لبحث مشكلة التسرب في الخط، التي وقعت قرب مدينة أوجلة.

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الفنية اللازمة، وتجهيز الآليات والمعدات للبدء بالإصلاحات، بعد تجفيف منطقة العمل لتحديد حجم الخلل وأسباب التسرب وطرق الصيانة.

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26 يوليو، 2021 10:37 ص
22

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