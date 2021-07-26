الكوني: المجلس الرئاسي يراقب بقلق شديد الأوضاع في تونس

26 يوليو، 2021 5:28 م
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ليبيا- نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني

أخبار ليبيا24

أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الإثنين، عن قلق المجلس الرئاسي إزاء الأوضاع التي تشهدها تونس.

ونقلت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، عن الكوني قوله: ” إن المجلس يراقب بقلق شديد الأوضاع في تونس، ويدعو جميع الأطراف للاحتكام للغة الحوار وحل الخلافات عبر التواصل.”

وأضافت، أن الكوني أكد أن ما يحدث في تونس الشقيقة مهم لليبيا، لكونها مثالا وتجربة مهمة للديمقراطية في المنطقة.

وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، كما أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون “قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي”.

وأوضح أنه جمّد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.

 

 

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26 يوليو، 2021 5:28 م
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