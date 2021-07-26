اقعيم وبوجواري يؤكدان على ضرورة محاربة الظواهر السلبية

26 يوليو، 2021 2:05 م
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أخبار ليبيا 24

ناقش وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، فرج اقعيم العبدلي، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، عددا من الملفات المُتعلقة بتأمين المدينة، وتنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لمُكافحة وباء كورونا ووضعها موضع التنفيذ والعمل.

وبحسب المكتب الإعلامي للبلدية فقد شدد الطرفان على مُكافحة ظاهرة إطلاق الرصاص والقذائف العشوائية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال هذه الظاهرة والمُتسببين بها.

وأكد الطرفان في ذات الوقت على أهمية العمل المُشترك حيال القضاء على الظواهر السلبية المُختلفة لخدمة الصالح العام وضرورة إلزام أصحاب المركبات الآلية بوضع اللوحات المعدنية وإزالة الزُجاج المعتم من مركباتهم.

 

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26 يوليو، 2021 2:05 م
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