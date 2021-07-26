إنفوغرافيك ا المهاجرين المرحلين من طبرق في النصف الأول من 2021

26 يوليو، 2021 8:31 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

أعلن مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية طبرق ترحيل 1494 مهاجرًا في النصف الأول من العام الجاري، منهم:

مرحلين طوعًا وعددهم 1007 مهاجر:
918 من الجنسية السودانية
3 من النيجر
31 من نيجيريا
55 من تشاد

مرحلين مخالفين للشروط وعددهم 205 مهاجر:
203 مصري
1 سوداني
1 بنغلاديشي

إحالة إلى النيابة العامة:
أحيل إلى النيابة 282 مهاجرًا منهم:
254 مصري
27 سوداني
1 بنغلاديشي

المصابين بالأمراض:
29 مصري التهاب الكبد
1 سوداني التهاب الكبد

طريقة الترحيل:
4 تشاركيات نقل للمهاجرين من الجنسيات السودانية والتشادية عن طريق أجدابيا وسبها والكفرة

26 يوليو، 2021 8:31 م
10

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