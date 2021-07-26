إنفوغرافيك ا المهاجرين المرحلين من طبرق في النصف الأول من 2021
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أعلن مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية طبرق ترحيل 1494 مهاجرًا في النصف الأول من العام الجاري، منهم:
مرحلين طوعًا وعددهم 1007 مهاجر:
918 من الجنسية السودانية
3 من النيجر
31 من نيجيريا
55 من تشاد
مرحلين مخالفين للشروط وعددهم 205 مهاجر:
203 مصري
1 سوداني
1 بنغلاديشي
إحالة إلى النيابة العامة:
أحيل إلى النيابة 282 مهاجرًا منهم:
254 مصري
27 سوداني
1 بنغلاديشي
المصابين بالأمراض:
29 مصري التهاب الكبد
1 سوداني التهاب الكبد
طريقة الترحيل:
4 تشاركيات نقل للمهاجرين من الجنسيات السودانية والتشادية عن طريق أجدابيا وسبها والكفرة