إنفوغرافيك ا المهاجرين المرحلين من طبرق في النصف الأول من 2021

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

أعلن مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية طبرق ترحيل 1494 مهاجرًا في النصف الأول من العام الجاري، منهم:

مرحلين طوعًا وعددهم 1007 مهاجر:

918 من الجنسية السودانية

3 من النيجر

31 من نيجيريا

55 من تشاد

مرحلين مخالفين للشروط وعددهم 205 مهاجر:

203 مصري

1 سوداني

1 بنغلاديشي

إحالة إلى النيابة العامة:

أحيل إلى النيابة 282 مهاجرًا منهم:

254 مصري

27 سوداني

1 بنغلاديشي

المصابين بالأمراض:

29 مصري التهاب الكبد

1 سوداني التهاب الكبد

طريقة الترحيل:

4 تشاركيات نقل للمهاجرين من الجنسيات السودانية والتشادية عن طريق أجدابيا وسبها والكفرة