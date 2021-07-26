أزقيم : يجب إعطاء الأولوية للمراكز الصحية التخصصية بلقاح كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد نائب مدير مركز السكر والغدد الصماء في طبرق أحمد ازقيم أنه يوجد “8000” مريض بالسكر والغدد الصماء في طبرق وهم مسجلين في منظومة متكاملة من خلال أرقام هواتفهم وأرقامهم الوطنية ويجب استهدافهم وإعطائهم الأولوية في تطعيم لقاح كورونا والمراكز التخصصية الأخرى .

وقال أزقيم – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إنه تم تنبيه الحكومة ووزارة الصحة بذلك ولكن دون جدوى ونحن في انتظار اللقاح .

وأوضح أن هؤلاء المرضى يستحقون التلقيح ويجب أن تمنح كل المراكز الصحية التخصصية مثل مراكز السكر والقلب والكلى وغيرها اللقاح اللازم .

وطالب الحكومة والجهات المختصة بإعطاء محاضرات توعوية بدلاَ من توزيع اللقاح في الساحات والعزوف عليه في أغلب المدن الليبية .

وأبدى استعدادهم من خلال سجلاتنا أن نستلم هذه اللقاحات وإعطائها للمرضى المسجلين لدينا، مناشدًا الحكومة والجهات المعنية باستهداف هذه المراكز بلقاحات كورونا .