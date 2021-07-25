مجلس الوزراء يقرر فرض حظر تجوال جزئي

أخبار ليبيا 24

قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، المنعقد، اليوم الأحد، في سبها فرض حظر تجوال جزئي من السادسة مساء حتى السادسة صباحًا.

وأوضح المجلس أن وزارة الصحة ستحدد المدن التي سيتم فيها تطبيق الحظر وفق الوضع الوبائي.

وكان قد قال وزير الصحة، علي الزناتي، أن المنطقة الغربية تعد منطقة ساخنة بسبب تفشي فيروس كورونا، فيما الوضع في المنطقتين الشرقية والجنوبية يعد جيدا بسبب السيطرة الجزئية على فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الموقف يحتاج إلى فرض حظر جزئي للسيطرة على تفشي الوباء.

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه العادي الخامس في مدينة سبها بحث خلاله بيان وزير الصحة حول أخر التطورات لمواجهة فايروس كورونا، والتقارير الفنية والإحصائية، ومتطلبات الوزارة في هذا الجانب.

واستمع مجلس الوزراء لمدير مستشفى سبها المركزي للوقوف على احتياجاته وما يتطلبه من دعم لتقديم خدمات المستشفى.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، والوفد الوزاري المرافق له وصل ظهر، اليوم الأحد، إلى مدينة سبها.