رسو ناقلة نفطية على رصيف الحريقة بطبرق لشحن مليون برميل

رسو الناقلة تم وفق الطرق المتبعة من الشركة العامة للقطر والإنقاذ

25 يوليو، 2021 9:54 م
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رصيف الحريقة بطبرق
رصيف الحريقة بطبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست مساء اليوم الناقلة النفطية “زيوس” على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل من النفط الخام .

وأضاف مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق لأخبار ليبيا 24 أن رسو الناقلة تم وفق الطرق المتبعة من الشركة العامة للقطر والإنقاذ على الرصيف رقم 1 بالميناء .

وأكد المصدر أن الإنتاج اليوم قد بلغ 240 ألف برميل من النفط الخام والذي يستلم من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة..

وأشار المصدر أن عمليات الشحن تتم وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة وهو من أولويات شركة الخليج العربي للنفط التي لها اهتمامات بالبيئة .

يشار أن ميناء الحريقة النفطي هو من أهم الموانئ النفطية في ليبيا لوقوعه في موقع جغرافي محمي من اي عوامل جوية وهو الميناء الرئيسي لشركة الخليج العربي للنفط .

25 يوليو، 2021 9:54 م
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