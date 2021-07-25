رسو ناقلة على رصيف البريقة في طبرق لتفريغ 16 مليون لتر بنزين

25 يوليو، 2021 11:58 ص
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الناقلة "أنوار أفريقيا"
الناقلة "أنوار أفريقيا"

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط عيد حدوث اليوم الأحد، إن الناقلة النفطية (أنوار أفريقيا) رست على رصيف شركة البريقة لتسويق النفط في طبرق لتفريغ 16 مليون لتر بنزين.

وأوضح حدوث في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن المخزون من وقود البنزين الموجود حاليا متوفر لمدة قادمة تفوق الشهر من الآن.

وأضاف مدير الإدارة :”نقوم بالتوزيع إلى أمساعد شرقاً وإلى الأبرق غرباً وإلى الجغبوب جنوباً من خلال الشركات الناقلة المتعاونة والتي تقدم خدماتها في كل الأوقات”.

وأشار حدوث إلى أن رصيف البريقة في طبرق استلم يوم عيد الأضحى الناقلة النفطية (فلجار دينا) وقد أفرغت 10 مليون لتر من وقود الديزل.

وأفاد مدير الإدارة أن وقود الديزل متوفر أيضاً ونقوم بالتوزيع بنفس المناطق التابعة لمستودع البريقة في طبرق.

وأكد حدوث بالقول :”ليس لدينا أي أزمات في وقود البنزين والديزل وشركة البريقة والمؤسسة الوطنية للنفط تقوم بدورها بتوفير الوقود والغاز لكل المدن في ليبيا”.

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25 يوليو، 2021 11:58 ص
13

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