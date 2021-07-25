تعلق الدراسة في الكليات والمعاهد حتى نهاية الشهر وزارة التعليم استمرار الدراسة محكوم بالتنسق مع لجان مكافحة كورونا بالبلديات

اخبار ليبيا 24 – خبر

كشفت وزارة التعليم التقني والفني عن تعليق الدراسة بالكليات والمعاهد التقنية العليا والمعاهد الفنية المتوسطة حتى نهاية الشهر الجاري مع استثناء الامتحانات النهائية لطلبة الكليات والمعاهد التقنية العليا.

وبحسب منصة الحكومة فإن وزارة التعليم التقني قررت بأن تكون امتحانات طلبة الدبلوم الفني المتوسط “الفترة الثانية” بموعدها 24 يوليو 2021 مشددة على أن استمرار الدراسة يتم بالتنسق مع لجان مكافحة فيروس كورونا بالبلديات.