تعلق الدراسة في الكليات والمعاهد حتى نهاية الشهر

وزارة التعليم استمرار الدراسة محكوم بالتنسق مع لجان مكافحة كورونا بالبلديات

25 يوليو، 2021 1:54 ص
0
وزارة التعليم التقني والفني 
وزارة التعليم التقني والفني 

اخبار ليبيا 24 – خبر

كشفت وزارة التعليم التقني والفني عن تعليق الدراسة بالكليات والمعاهد التقنية العليا والمعاهد الفنية المتوسطة حتى نهاية الشهر الجاري مع استثناء الامتحانات النهائية لطلبة الكليات والمعاهد التقنية العليا.

وبحسب منصة الحكومة  فإن وزارة التعليم التقني قررت بأن تكون امتحانات طلبة الدبلوم الفني المتوسط “الفترة الثانية” بموعدها 24 يوليو 2021 مشددة على أن استمرار الدراسة يتم بالتنسق مع لجان مكافحة فيروس كورونا بالبلديات.

25 يوليو، 2021 1:54 ص
0

مقالات ذات صلة

رمضان أبوجناح

“أبوجناح” يقف على احتياجات مراكز عزل كورونا بسبها

24 يوليو، 2021 10:55 م
مستشفى بني وليد

رغم إصابتها بكورونا.. إنقاذ مريضة من عملية إجهاض ببني وليد

24 يوليو، 2021 10:52 م

جريمة تقشعر لها الأبدان .. ضبط مشعوذ يقوم بذبح الكلاب وشويها بعد تطبيق الجنس معها

24 يوليو، 2021 10:47 م
مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

الرقابة على الأدوية ترصد عدد من الملاحظات بمدينة “الشهداء”

24 يوليو، 2021 10:36 م
زر الذهاب إلى الأعلى