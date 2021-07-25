تصريح لمواطن بتقطيع أشجار مشروع “أبوعائشة الزراعي” في ترهونة

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ضبط جهاز الشرطة الزراعية فرع ترهونة أمس السبت عمالة وافدة لقيامها بتقطيع الأشجار في مشروع أبوعائشة الزراعي.

وأوضح ديوان جهاز الشرطة الزراعية أن العمالة الوافدة الذين تم ضبطهم خلال جولة رئيس الفرع كانوا يقطعون أشجار الزيتون واستخدامها (كمردومة) لصناعة الفحم.

وأشار الديوان عبر حسابه على “فيسبوك” إلى أنه تم جلب العمالة إلى مقر الفرع في ترهونة للتحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة.

وأضاف ديوان جهاز الشرطة الزراعية أنه لوحظ قيام مدير المشروع أبوعائشة الزراعي بإعطاء تصريح إلى أحد المواطنين للقيام بتقطيع أشجار الزيتون.