بالفيديو: “فتحي” مواطن من بنغازي يروي معاناتهم إبان سيطرة الجماعات الإرهابية على المدينة وفترة النزوح الصعبة

أخبارليبيا24- خاص

“لم يكن للإرهابيين في بنغازي أي حاضنة شعبية وهم لا يشكلون شيء بالنسبة لتعداد سكان المدينة ربما 01% فقط”، هكذا بدأ فتحي العرفي حديثه مع “أخبارليبيا24″ عن الأوضاع في المدينة إبان سيطرة الإرهابيين.

يضيف العرفي وهو من سكان مدينة بنغازي منطقة الصابري تحديدًا أحد أكبر المحاور حيث شهد سيطرة الإرهابيين على المنطقة طيلة سنوات :”الإرهابيين كانوا عبارة عن شواذ عن المجتمع الليبي بين شيخ مكروه، وآخر خريج سجون وأشخاص مطرودين من الجيش في قضايا أخلاقية كونوا تكتلًا وبدأوا في أعمال الاغتيالات”.

شهدت مدينة بنغازي تلك الأعوام أيامًا صعبة جدًا، تعرض العسكريين ورجال الأمن والنشطاء والحقوقيين إلى الاغتيال في وضح النهار، عاش وقتها أهالي المدينة في خوف ورعب، ونقص في المواد الأساسية من غذائية وطبية ومحروقات.

ويقول فتحي :”كان الإرهابيين يتجولون في بنغازي بسياراتهم وبراياتهم السوداء بعد أن جمعوا مجموعة من المجرمين حولهم كانوا مدعومين من المؤتمر الوطني السابق وحكومة الغويل، كانت القوارشة وقنفودة تحت سيطرتهم”.

ويستطرد العرفي إلا أن أهالي المدينة لم يستكنوا ولم يخافوا، وخرجنا في أحد الأيام قبل عملية الكرامة في مظاهرة لرفض وجودهم وللمطالبة بالجيش والشرطة وحاول هؤلاء الإرهابيين منعنا، إلا أن المتظاهرين وقفوا لهم وتصدوا لمحاولتهم”.

ويضيف فتحي :”يوم السيطرة على معسكرات الصاعقة من قبل الإرهابيين في بنغازي، ظن الإرهابيين أن أهل مدينة بنغازي سوف يخافون منهم، وأن هناك من سينضم لهم وآخر سيختبئ في بيته وغيره سيهرب ويترك المدينة إلا أنهم تفاجأوا يوم الجمعة بخروج 28 ألف متظاهر تم تسجيلهم في قوائم أمام فندق تيبستي يرفضون هؤلاء الإرهابيين ويرفضون وجودهم”.

وتابع العرفي :”أعيد وأكرر لم تكن لهم حاضنة شعبية في بنغازي، ولم يكن هناك من يحبهم ويريد وجودهم، بل كانوا مكروهين ومنبوذين لأنهم شواذ اتخذوا شرع الله وسيلة لتحقيق أهدافهم”.

ويؤكد بالقول :”كل أهالي مدينة بنغازي ومناطقها فرحت بدخول الجيش إلى المدينة من أجل تطهيرها من هذه الفئة، وهنا ظهر الخائن الذي فر بجلده وترك المدينة، وظهر من يريد الدولة وساند الجيش حتى بالكلمة”.

ويضيف فتحي :”عند دخول وحدات الجيش إلى منطقة الصابري وصل إلى أهم نقطة للجماعات الإرهابيين “سوق أحداش” السوق العام الذي كان مخزنًا للأسلحة والذخائر إلى أنه حدث انسحاب، هنا تكاتف الإرهابيين من المناطق الأخرى في الصابري”.

يواصل حديثه :”في تلك الليلة حدثت مناوشات بعد أن حاول الإرهابيين القبض على بعض الشباب المساند للجيش، وتم إحراق عدد من المنازل إلا أنه تم إخراج معظم الشباب ولم تسجل في تلك الليلة أية ضحايا”.

ويقول العرفي :”بعد أن اشتدت العمليات العسكرية دخلت سيارات تابعة للجيش وطلبت منا إخلاء المنطقة لأنها أصبحت منطقة عسكرية ولابد من خروج المدنيين منها خوفًا على حياتهم”.

وذكر فتحي :”مرحلة النزوح بدأت منذ 21 نوفمبر 2014 إلى يوم 15 يونيو 2021 لازلنا نعاني في فترة النزوح، تعرضنا طيلة هذه الفترة لأيام صعبة، من ارتفاع الإيجار، ومشاكل السيولة، وللأسف الدولة لم تنظر لنا خصوصًا أني كنت متطوعًا في لجنة النازحين لمنطقة الصابري”.

ويضيف :”قدمنا قوائم للمجلس المحلي وللشؤون الاجتماعية إلا أنه لم ينزر أحد في أمرنا، وكان أكثر داعم لنا جمعية الهلال الأحمر التي كانت تقدم الإغاثة والمستلزمات الضرورية، إضافة إلى بعض الناس الخيرين.

وختم العرفي حديثه :”الحمد لله على كل حال، رغم الأضرار التي لحقت بمنزلي إلا أنه أفضل من غيري بكثير”.