المريمي: صالح شكل لجنة لمناقشة القاعدة الدستورية بروما

المريمي: اللجنة أعدت مقترحا سيتم إبداء الرأي حوله تحت قبة مجلس النواب

25 يوليو، 2021 10:07 م
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لجنة مجلس النواب
لجنة مجلس النواب

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالج شكل لجنة لمناقشة القاعدة الدستورية في روما، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستجتمع في القريب العاجل.

وأوضح المريمي في تصريحات صحفية، أن اللجنة أعدت مقترحا سيتم إبداء الرأي حوله تحت قبة مجلس النواب بعد إتمام المشاورات في روما، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو من سيعتمده ويحيله للمفوضية

يشار إلى أن لجنة مجلس النواب وصلت مساء اليوم الأحد إلى العاصمة الإيطالية روما لبحث غدًا الإثنين مع البعثة الأممية ملف الانتخابات الليبية المقبلة وسط تحديات سياسية وأمنية .

25 يوليو، 2021 10:07 م
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