العكاري: ثلاثة أشهر في حسابات المواطنين ضمن “علاوة الأبناء”

25 يوليو، 2021 11:33 ص
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مصباح العكاري
مصباح العكاري

أخبارليبيا24

أكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، اليوم الأحد انه سيتم الأسبوع المقبل إضافة ثلاثة أشهر في حسابات المواطنين ضمن علاوة الأبناء.

وأضاف العكاري بحسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، أنه سيتم أيضًا دفع ستة أشهر لمرتبات الشركات المتعثرة.

وكان مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد علي البوسيفي أكد في 14 يوليو الجاري أن المشروع سيشرع في تسييل المبالغ لدفع منحة الأولاد لمن لم يتجاوز سن 18 سنة للمصارف التجارية.

وأضاف البوسيفي في تصريحات صحفية أن مصرف ليبيا المركزي قام بتحويل القيمة المقترحة من وزارة الشؤون الاجتماعية لدفع منحة الأولاد للأشهر أبريل ومايو ويونيو والمقدرة بمليار و80 مليون دينار.

وأوضح مدير المشروع أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت من خلال منظومة السجل المدني على إضافة المواليد الجدد وكذلك إيقاف المتوفين.

25 يوليو، 2021 11:33 ص
19

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