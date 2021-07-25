الحفناوي يهدي تونس والعرب أول ذهبية في طوكيو

25 يوليو، 2021 9:15 ص
4
السباح أحمد الحفناوي
السباح أحمد الحفناوي

أخبارليبيا24

أهدى السباح التونسي الشاب أحمد أيوب الحفناوي (18 عامًا) العرب أول ميدالية ذهبية حين توج ببطولة سباق 400 متر حرة سباحة، فجر اليوم الأحد في أولمبياد طوكيو.

وحقق الحفناوي خلال السباق زمنًا قدره 3:43.36 دقائق، متفوقا على منافسيه الأسترالي جاك ماكلافلين والأميركي كيران سميث.

وبدأ السباح الشاب السباق في الحارة الأخيرة، لكنه تألق في الأمتار الأخيرة وتفوق على كل منافسيه.

وتعد هذه الميدالية هي الثانية لتونس والعرب بعد تتويج محمد خليل الجندوبي أمس السبت بفضية وزن 58 كلغ في لعبة التايكواندو.

الوسوم
25 يوليو، 2021 9:15 ص
4

مقالات ذات صلة

أحمد الهرام

الكوري : سأغادر النصر بسبب الإدارة ومدير الكرة

24 يوليو، 2021 10:28 م
الاتحاد يهزم الأولمبي

الاتحاد يهزم الأولمبي بثنائية ويضمن صدارة مجموعته

24 يوليو، 2021 9:19 م
المدافع الليبي أحمد التربي

التربي في طريقه إلى الوحدات الأردني

24 يوليو، 2021 4:51 م
أولمبياد طوكيو

التونسي الجندوبي يصنع الحدث في أولمبياد طوكيو ويهدي العرب أول ميدالية

24 يوليو، 2021 3:53 م
زر الذهاب إلى الأعلى