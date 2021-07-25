إنفوغرافيك ا هل الأكسجين الطبي يُلبي حاجة المستشفيات في ليبيا؟

25 يوليو، 2021 3:57 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

بعد أن تداولت بعض وسائل الإعلام في ليبيا أن هناك نقص في إنتاج الأكسجين الطبي، أكدت الشركة الليبية للحديد والصلب أن انتاجها من الأكسجين الطبي مستقر.

أبرز ما تناولته الشركة في بيانها:

– نقاوة الأكسجين عالية تصل إلى 99.9

– تشغيل المصنع الجديد بقدرة إنتاجية تقدر بـ 6000 متر مكعب بمعدل 700 اسطوانة يوميا.

– المرضى خارج مراكز العزل يتم منحهم الأكسجين الطبي مجانا.

– إنتاج الأكسجين مستقر وبكميات تلبي احتياجات المستشفيات.

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25 يوليو، 2021 3:57 م
8

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