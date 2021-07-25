أطفال داعش: قنابل صغيرة تسبب بدمار هائل

أخبارليبيا24- تقرير

أطفال داعش لم ينضموا طوعًا إلى التنظيم، على الأقل في البداية، إذ تمّ إحضارهم إلى التنظيم الإرهابي من قبل آبائهم الذين خدموا داعش بصفات مختلفة أو بعضهم من ولد من زوجات المقاتلين الداعشيين.

في المقابل سافر بعض المراهقين وانضموا إلى داعش بمحض إرادتهم، ولكن حتّى هؤلاء يجب أن يؤخذوا في الاعتبار عند إعادتهم إلى الوطن من حيث مستوى نضجهم وتفهمهم في الوقت الّذي سلّموا فيه أنفسهم للتنظيم.

أطفالٌ مسيّرون نحو الإرهاب

تتراوح أعمار أطفال داعش بين سنّ الرُّضّع حتّى سنّ 18 عامًا تمّ اختطافهم ووضعهم عنوةً في معسكرات تدريب أشبال الخلافة التابعة لداعش.

كان قادة التنظيم يدرّبون الأطفال الصغار على التجسّس لصالح داعش، والدعوة إلى نسخة داعش المشوهة عن الإسلام وتنفيذ عمليات انتحارية في المركبات وحمل حقائب الظهر المليئة بالقنابل إلى نقاط تفتيش العدو.

أمّا الأطفال الأكبر سنًا فكانوا يُدرّبون على استخدام الأسلحة، وإجبارهم على قطع رؤوس سجناء داعش وإعدامهم بطريقة أخرى، وإرسالهم لأداء واجب الحراسة وخوض المعارك، كما تمّت تنشئتهم ليصبحوا إرهابيين انتحاريين.

معوقات العودة إلى الوطن

غالبًا ما تكون سياسات الدول فيما يتعلق بالعودة إلى الوطن غير متسقة ويتم تطبيقها بشكل مختلف عندما يتعلق الأمر بالأيتام أو بالأطفال الذين ولدوا من آباء داعش.

وهكذا، فإنّ العوائق التي تحول دون إعادة أطفال داعش إلى أوطانهم كثيرة، وفي مقدمتها مخاوف سلطات عدد من الدول من أنّ فتح الباب لإعادة أطفال داعش إلى الوطن سيؤدي إلى عودة أهلهم أيضًا، وكثير منهم قد يكون إرهابيًّا أصيلًا غير منشق ولم يتخلّى عن الفكر الإرهابي المتطرّف بعد.

إعادة تأهيل أطفال داعش

من أجل إعادة الأطفال إلى الوطن، لا بدّ من إخضاعهم لبرنامج إعادة تأهيل، ولا سيّما أنّ الأطفال الصغار ولدوا داخل التنظيم ولم يعرفوا أبدًا الحياة خارج الخلافة والمخيمات.

لذلك يعاني الكثير منهم من سوء التغذية ولا يحصلون على رعاية صحية كافية، ناهيك عن أنّهم شهدوا، داخل مجموعات التنظيم، على أعمال العنف والقتل، ما خلّف لديهم مشاكل نفسيّة ولوّث عقولهم بالفكر الإجرامي غير الإنساني