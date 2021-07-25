“أبوجناح” يقف على احتياجات مراكز عزل كورونا بسبها

أخبار ليبيا 24 – خبر

زار نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح، اليوم السبت، مراكز العزل في مدينة سبها للوقوف على احتياجاتها ومدى جاهزيتها لمجابهة انتشار فيروس كورونا واستقبال الحالات فيها.

كما استمع لشكاوى الطبية والطبية المساعدة التي تعرقل عملهم في مواجهة تزايد عدد الحالات المصابة بعدوى كورونا.

أصدر المهندس رمضان أبوجناح، تعليماته بالإسراع بافتتاح مركز عزل العيادة التنفسية بمدينة سبها لاستقبال الحالات المصابة .

وتعهد أن حكومة الوحدة الوطنية ستقوم بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لجميع مراكز العزل في مناطق الجنوب .